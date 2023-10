Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese, ha reso noti i nomi dei giocatori pre-convocati in previsione delle sfide con Irlanda e Gibilterra che potrebbero regalare il pass per Euro 2024 agli Orange. Nella maxi-lista, rispetto ai selezionati di ottobre, sono stati confermati Denzel Dumfries e Stefan de Vrij; seconda esclusione di fila per l'altro nerazzurro Davy Klaassen.