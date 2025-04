Si è tenuto quest'oggi, presso la sede di Assolombarda in Via Pantano a Milano, il Saudi-Italian Business Forum, evento patrocinato dall'assocazione degli imprenditori lombardi insieme a MISA, Invest Saudi, Business Council Saudita-Italiano e Federation of Saudi Chambers of Commerce, dove si è parlato di crescita degli scambi e nuove opportunità di investimento tra i due Paesi, con impegno comune nel'amnbito della Saudi Vision 2030.

In qualità di relatore del summit, inaugurato dal Sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi, su delega del Vice Presidente del Consiglio e Ministro Antonio Tajani, era presente anche Andrea Bonariva, Head of International Sales di F.C. Internazionale. Ricordiamo che il club nerazzurro, nello scorso mese di ottobre, ha ottenuto dal Ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita la licenza per estendere la presenza del proprio brand in Middle East e per far crescere la propria fanbase di tifosi, offrendo il proprio sostegno al piano nazionale del Regno dell’Arabia Saudita per il 2030 (Vision 2030).