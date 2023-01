"Il centrodestra (Sgarbi e Cattaneo) si accorge che abbattere San Siro causerebbe un problema ambientale. Non disperiamo che ci possa arrivare anche il centrosinistra milanese", si legge nella nota firmata dal consigliere comunale di Milano Carlo Monguzzi (Europa Verde), facendo riferimento al veto ribadito più volte dal Sottosegretario alla cultura.

"La superbufala della neutralità carbonica che la giunta chiede è ridicola, siamo in emergenza climatica e dobbiamo dimezzare le emissioni di Co2 entro il 2030. Il Politecnico ci dice che abbattere il Meazza causerebbe l'emissione di 210mila tonnellate di Co2 - si legge ancora -. Cioè il contrario del percorso per arrivare alla neutralità. La giunta confonde il segno '+' col segno '-'; ora c'è un bel prato verde di 53mila mq che verrà cementificato, e più di 100 alberi adulti che saranno abbattuti. Chiedere il 50% di verde fa un po' malinconia, visto che è obbligatorio per i progetti che deve approvare il Comune, e che per gli scali ferroviari la soglia minima è il 65%".