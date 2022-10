Si svolgerà nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 ottobre 2022 alle ore 17, il secondo incontro previsto nell’ambito del Dibattito Pubblico sul progetto per il nuovo stadio di San Siro. Un evento che seguirà la prima discussione che si è svolta la scorsa settimana, quando a Palazzo Marino sono stati presentati l’iter per il dibattito e le principali caratteristiche del progetto per la nuova struttura. A partire dalla giornata di oggi si entrerà nel vivo, con l’incontro “Stadio Milano: le ragioni dell’intervento”. Si parlerà del punto di vista delle squadre che ribadiranno la necessità di un impianto di proprietà e molto probabilmente si discuterà ancora dell’impossibilità di ristrutturare l’attuale Meazza, come ribadito dal presidente del Milan Paolo Scaroni.