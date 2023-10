"Noi siamo un paese strano, a cui serve un appuntamento per fare. Un paese normale l’agenda se la fa indipendentemente dall’appuntamento, noi non ci siamo riusciti. Spero ci sia una spinta. Non bastano le norme, non basta celarsi dietro la burocrazia, ci vogliono delle fortissime volontà. Pochi nel calcio, pensano a quanto sia importante investire sul futuro e sulle infrastrutture". A parlare in questi termini del tema stadi è Andrea Abodi, ministro per lo Sport, intervenuto dal palco del 'Festival dello Sport' in corso a Trento ed organizzato da La Gazzetta dello Sport.

"Il progetto del Milan sta andando avanti, così come quello dell'Inter e della Roma - aggiunge Abodi -. Noi proviamo a creare le condizioni migliori per portare avanti questi progetti. Significa creare valore del prodotto e garantire ai tifosi una casa migliore. Una ulteriore spinta deve arrivare dai numeri di presenze sugli spalti del pubblico post Covid. Noi dobbiamo fare come i grandi sportivi: dopo una vittoria c'è da pensare a quella successiva. Non c'è ancora un modello italiano ma un'architettura. E io vorrei creare un modello italiano".