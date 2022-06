Lega Serie A ha annunciato di aver apportato una modifica anche al proprio logo in vista della stagione 2022/23. Nessun cambiamento radicale, semplicemente un piccolo accorgimento legato allo sponsor TIM: se la scorsa stagione appariva su sfondo blu e in tricolore, adessp viene proposto completamente in bianco su sfondo blu e con il suo logo in rosso. Il tricolore non scompare, ma è presente nella forma di una bandiera molto sottile subito sotto la scritta Serie A.