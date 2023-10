La questione San Siro continua a tenere banco, con l'ipotesi del referendum sulla demolizione dello storico stadio che registra una nuova frenata. Nella giornata di ieri, infatti, in Consiglio Comunale era prevista la votazione per la scelta del nuovo componente del Collegio dei Garanti (l’organo che prenderà poi la decisione sull’ipotesi referendaria) in seguito alle dimissioni del professor Mario Cera.

Come racconta Calcio e Finanza, però, "la doppia votazione non è però andata a buon fine, motivo per cui i tempi sono destinati ad allungarsi. Nel primo round il candidato Carlo Edoardo Raffiotta ha ottenuto 24 voti a favore, senza raggiungere il quorum previsto (10 per Carlo Monguzzi). Nella seconda votazione i voti favorevoli sono stati invece 22, e anche qui non si è raggiunto il quorum". Il prossimo appuntamento al Consiglio Comunale è ora fissato in agenda per lunedì 23 ottobre.