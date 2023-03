Recentemente Ndour ha esordito col Benfica in prima squadra. Lei crede che sia necessario emigrare per giocare con continuità?

"Io penso che alla fine l'importante è che giochino. Ndour ha dimostrato di essere un giocatore importante per le nazionali. Non lo scopro adesso, per me è un giocatore fantastico".

Ci sarà collaborazione con le selezioni maggiori per convocare giocatori sulla carta eleggibili per l'Under 20, come Scalvini, Gnonto, Miretti, Baldanzi e Casadei?

"Parleremo tra di noi, cercheremo soluzioni. Ma il problema non è tra di noi, il punto è che ci sono i campionati in corso con degli obiettivi da raggiungere e i club li capisco anche. Ma egoisticamente spero di avere tutti i giocatori a disposizione".