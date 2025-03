Walter Novellino ha parlato ai microfoni di Radio Goal. Focus sul Napoli in quest'ultima parte di stagione che vedrà la volata scudetto degli azzurri contro i nerazzurri: "Sandreani? E’ bravissimo, spiega i movimenti ai difensori del Napoli, in questo è molto bravo. Però è Conte che dà l’input più importante, ha tanta voglia di vincere e la trasmette alla squadra. Il Napoli è un po’ sotto l’Inter, ma sono certo che Conte proverà in tutti i modi a vincere il campionato. Rejinders? Straordinario”. Le parole riprese da TuttoNapoli.