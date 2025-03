Non ci sarà, almeno questa volta, l'opportunità di vedere insieme i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito in campo con la maglia dell'Under 21. L'attaccante dello Spezia, infatti, ha dovuto lasciare il ritiro del gruppo di Carmine Nunziata per indisponibilità. Lo annuncia la stessa FIGC: per il momento non è stato convocato in sostituzione alcun giocatore.