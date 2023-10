Fischietti vietati a San Siro per accogliere Romelu Lukaku domani in occasione di Inter-Roma? Al di là dell'annunciato tentativo da parte della Curva Nord di proseguire nel proprio interno, sui social sono tanti i tifosi che si stanno organizzando per aggirare il divieto. La Gazzetta dello Sport parla nello specifico di una applicazione per smartphone di nome Whistle, capace di riprodurre il suono di vari fischietti, compreso quello del bollitore per il té. Dovesse essere impiegata da tutti i presenti allo stadio, la Rosea sostanzialmente assicura, genererebbe comunque un impatto sonoro mica da ridere...