Se Nicola Savino fosse un giocatore della sua Inter, chi sarebbe? Il conduttore televisivo, intervistato da Affaritaliani.it per presentare il suo nuovo show '100% Italia', non ha dubbi nel trovare il suo riferimento calcistico: "Mi verrebbe da dire Nicolò Barella: non per forza una punta che si pianta davanti per fare gol, ma fantasista, rifinitore e con generosità. Sono le mie caratteristiche".