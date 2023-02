L'ex difensore del Bari Lorenzo Amoruso, intervistato da TMW Radio, ha parlato delle prospettive del club biancorosso: "In casa ha perso sicuramente troppi punti e in alcune partite non meritava nemmeno di perdere, ma il campionato di B è così. Bisogna migliorare i numeri, cercando di segnare un po’ di più e prendere sicuramente meno gol". Magari con l'aiuto di Sebastiano Esposito, arrivato dall'Inter e a segno al debutto: "È un elemento che può tornare utile in questa seconda parte di campionato.