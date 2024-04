Il giovedì di coppe europee comincia con i primi due quarti di Conference League. L'unica italiana in campo è la Fiorentina, che dopo lo 0-0 dell'andata ospita il Viktoria Plzen al Franchi. Per risolvere la pratica servono i supplementari: il 2-0 che spedisce i viola in semifinale porta la firma di Nico Gonzalez e Biraghi.

La squadra di Italiano nel prossimo turno incontrerà la vincente di PAOK-Club Brugge.