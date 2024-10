Andrea Soncin, ct della Nazionale italiana Femminile, ha aperto il primo raduno stagionale delle azzurre mandando dei messaggi chiari in conferenza stampa prima del doppio impegno in amichevole contro Malta e Spagna: "La squadra deve affrontare tutti gli impegni con la giusta mentalità e la voglia di vincere - le sue parole -. Siamo in un momento della stagione in cui le ragazze hanno tanti minuti nelle gambe, per questo abbiamo scelto avversarie con caratteristiche molto diverse, ma guai a dare la priorità ai 90’ contro le campionesse del mondo. Il nostro deve e dovrà essere un percorso congiunto e quotidiano, che parte dal lavoro dei club per poi proseguire nei raduni della Nazionale. Vogliamo continuare ad alzare l’asticella e le calciatrici sanno che la convocazione va conquistata giorno dopo giorno”.

Dopo essersi soffermato su alcune individualità, in particolare sulle giovanissime Giulia Dragoni (“talento che va solo accompagnato”) ed Eva Schatzer ("è pronta a debuttare”), Soncin non nasconde la sua soddisfazione per la sinergia con le società del massimo campionato e spera che la squadra possa ricevere il calore che merita sia nella Capitale che a Vicenza, dove andrà in scena la riedizione dell’incontro disputato 10 anni fa davanti a 5500 spettatori. “Siamo sempre in contatto con i club, e questo ci permette di individualizzare il percorso di ogni calciatrice. Il livello della Serie A è molto alto, faccio i complimenti ai tecnici, in particolare ai nuovi arrivati, per le idee che mettono in campo. È un bene che la competitività interna tra le ragazze sia aumentata, così come è un bene giocare le prossime gare in Italia. Abbiamo fatto questa scelta perché è giusto che la Nazionale venga vissuta dai tifosi, specie dai più giovani e dalle bambine, che ci seguono sempre con grande passione".