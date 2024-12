Sono in vendita in prelazione per i possessori della card Vivo Azzurro i biglietti per Italia-Germania, gara d’andata dei quarti di finale della UEFA Nations League in programma giovedì 20 marzo allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. Alle ore 12 di domani prenderà il via la vendita libera dei tagliandi, che potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

I biglietti sono in vendita a prezzi popolari (si parte dai 14 euro per la Tribuna Terzo Anello), con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari. Questo il dettaglio:

I PREZZI DEI BIGLIETTI

- TRIBUNA D’ONORE ARANCIO CON OSPITALITA’: 160 EURO

- SKY LOUNGE ROSSA: 160 EURO

- PALCHI CORPORATE ROSSA: 160 EURO

- SKY LOUNGE ARANCIO: 140 EURO

- TRIBUNA D’ONORE ROSSA: 105 EURO

- POLTRONCINA ROSSA: 85 EURO

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO: 65 EURO

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RID. OVER 65: 55 EURO

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RID. VIVOAZZURRO: 50 EURO

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE: 40 EURO

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE RID. OVER 65: 35 EURO

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LAT. RID. VIVOAZZURRO: 30 EURO

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LAT. RID.FAM. ADULTO: 30 EURO

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RID. FAM. UNDER 18: 20 EURO

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE RID. UNDER 18: 20 EURO

- TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE RID. UNDER 12: 5 EURO

- TRIBUNA D’ONORE ARANCIO: 75 EURO

- TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO: 60 EURO

- TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RID. OVER 65: 50 EURO

- TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RID. VIVOAZZURRO: 45 EURO

- TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LATERALE: 30 EURO

- TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LAT. RID. VIVOAZZURRO: 20 EURO

- TRIBUNA ARANCIO 1° ANELLO LAT. RID.FAM. ADULTO: 20 EURO

- TRIBUNA ARANCIO 1°ANELLO LAT. RID. FAM. UNDER 18: 14 EURO

- TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LAT. RID. U 12: 5 EURO

- TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO: 30 EURO

- TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO RID. VIVOAZZURRO: 25 EURO

- TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO RID. UNDER 12: 5 EURO

- TRIBUNA ROSSA E ARANCIO SECONDO ANELLO: 40 EURO

- TRIBUNA ROSSA E ARANCIO 2°ANELLO RID. OVER 65: 35 EURO

- TRIBUNA ROSSA E ARANCIO 2° ANELLO RID. VIVOAZZURRO: 30 EURO

- TRIBUNA ROSSA E ARANCIO 2° ANELLO RID. UNDER 18: 25 EURO

- TRIBUNA ROSSA ED ARANCIO 2° ANELLO RID. UNDER 12: 5 EURO

- TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO: 30 EURO

- TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO RID. VIVOAZZURRO: 20 EURO

- TRIBUNA BLU E VERDE 2° ANELLO RID. UNIVERSITARI: 20 EURO

- TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO RID. UNDER 12: 5 EURO

- TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE: 14 EURO

- TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE RID. UNDER 12: 5 EURO

- TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO: 14 EURO

- TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO RID. UNDER 12: 5 EURO

- TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO RID. S.G.S: 1 EURO