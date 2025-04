Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, arrivato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio col Bologna spiega cosa manca alla sua squadra nel rush finale di questo campionato: "Abbiamo voglia di lottare per qualcosa di importante, ma dobbiamo essere consci che siamo partiti per arrivare le prime quattro. Il punto di oggi serve per continuare a inseguire questo obiettivo, poi se saremo bravi e cresceremo come mentalità entrando nei secondi tempi mantenendo ritmi e intensità del primo tempo, potremo anche sognare".