Al termine della partita contro il Torino, Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dove ha rivelato come la squadra ha vissuto questa giornata che può diventare cruciale per la corsa Scudetto: "Sapevamo l’importanza della partita di oggi, erano tre punti fondamentali perchè ci riportavano in testa alla classifica. Mancano quattro partite e dobbiamo pensare partita dopo partita, l’Inter non mollerà e dovremo essere bravi a vincere sin dalla prossima".

Ma cosa pensa lo spogliatoio? "La squadra a parte un mese di infortuni si è dimostrata sempre forte, abbiamo fatto un filotto di vittorie consecutive e siamo sempre stati presenti e aggrappati all’Inter. Normale che possa esserci un momento così così, ma siamo stati bravi a reagire. L’Inter è forte, non dimentichiamo anche l’Atalanta. Ora siamo davanti e dobbiamo rimanerci. Pesa giocare prima o dopo di loro? Normale che possa cambiare qualcosa, ma dovevamo pensare a noi stessi. Certo sai il risultato quando giochi dopo, ma ora abbiamo tre punti di vantaggio e sabato sera dovremmo averne ancora tre o anche di più. La sconfitta dell’Inter? Ce la siamo visti in camera, poi è ovvio che a fine partita ci sia stata un po’ di gioia”.