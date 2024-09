"Lukaku ha una mentalità vincente e importante e un carattere forte. Per le sue caratteristiche può dare una scossa al Napoli, ha segnato tante reti, è il bomber di tutti i tempi della Nazionale belga. Con lui l'Inter ha vinto lo scudetto: dipende da lui, può fare 30 gol". Così Radja Nainggolan, intervenuto sul canale YouTube 'Controcalcio', parla del connazionale belga, approdato al Napoli dove si è ricongiunto con Conte.

Sull'addio alla Roma: "Io mi sono solo pentito di essere andato via perché c'era un direttore (Monchi, ndr) che ha fatto di tutto per vendermi: sono andato via per questo motivo. Non posso stare con uno che non mi vuole".

Su Conte e Spalletti: "Con Spalletti mi sono divertito più che con tutti gli altri, anche Conte era bravo. All'Inter non facevo più parte del progetto di Conte, è stato chiaro con me, ma resta un grandissimo allenatore. Al Chelsea invece mi voleva a tutti i costi".