Ha fatto ovviamente discutere quanto avvenuto ieri sera dopo il triplice fischio di Andrea Colombo che ha sancito vittoria di derby e campionato per l'Inter: per coprire i cori di giubilo dei tifosi nerazzurri, dagli altoparlanti di San Siro è stata sparata musica techno ad altissimo volume. Si autoscagiona Simone Negri, alias SimoJ, che dal 2013 si occupa di gestire la musica nello stadio con le partite interne dei rossoneri: "Vi ringrazio per l’affetto che mi dimostrate sempre ogni partita. Però, per fare chiarezza la musica a fine partita di stasera (ieri sera, ndr), come di tutte le altre partite, non è gestita da me! Un abbraccio e Forza Milan Sempre", ha scritto su Instagram.

Arriva anche la spiegazione da parte del club rossonero: "Non è stata una decisione del Milan o del dj, soltanto una prassi nella gestione dell’ordine pubblico, in concerto con le autorità di pubblica sicurezza: serve infatti per evitare che si sentano i cori offensivi e sfottò fra le tifoserie, è un modo anche per disincentivare gli scontri verbali che poi potrebbero alzare la tensione e sfociare in situazioni peggiori".