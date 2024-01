Solo parole di elogio per l'Inter da parte di Gaby Mudingayi. L'ex centrocampista nerazzurro, raggiunto da Notizie.com, esalta le qualità della squadra di Simone Inzaghi: "Sto vedendo un’Inter che in questo momento ha piena consapevolezza della propria forza. La squadra è determinata, sa sempre cosa fare in campo. Conosco bene Simone, è un tecnico che lavora molto bene, ha tante idee brillanti. L’Inter ha tutto per vincere il campionato. La rosa è completa in ogni reparto e ha cambi importanti, si vede in ogni competizione. Anche le sostituzioni sono sempre di grandissimo livello. Il primo posto è meritato sul campo, poi ci può stare qualche errore arbitrale. Non credo ci sia malafede, io ogni volta che vedo l’Inter ho la sensazione che possa vincere qualsiasi partita. Gli errori arbitrali possono capitare, ma l’Inter non è prima per questo motivo".

Mudingayi arriva a sostenere: "Chi è più forte dell'Inter in Europa? Mi viene in mente il Real Madrid, abituato a vincere a livello europeo. Anche il Manchester City, che ormai ha una mentalità consolidata e un allenatore importante come Pep Guardiola. L’Inter, dal punto di vista tecnico, forse non ha nulla da invidiare a nessun’altra. È diversa l’esperienza, più che altro: Real, City e anche Bayern Monaco sotto quest’aspetto sono superiori". Chiosa su Lautaro Martinez: "Impressionante per il modo di giocare, aiuta la squadra dal primo all’ultimo minuto. È una punta moderna, non pensa solo a segnare, crea occasioni e spazi per tutti. Non ci sono dubbi, adesso è uno dei più forti in circolazione. Un giocatore completo, tra i primi 3 attaccanti al mondo".