Alfonso Morrone, presidente dell'Adicosp, Associazione dei direttori e dei collaboratori sportivi, parlando ai microfoni di Tutto Mercato Web, ha spiegato il suo punto di vista sull'abrogazione del Decreto Crescita: "Nell’ultimo Consiglio dei Ministri è stata stralciata la proroga fino a fine febbraio del Decreto Milleproroghe, dove in un primo momento dava la possibilità di beneficiare per la prossima apertura del mercato professionistico degli effetti del Decreto Crescita. Questo Decreto, nato per far rientrare i cosiddetti cervelli in Italia, nel calcio andava effettivamente rivisto, perché avrebbe dovuto favorire l'arrivo nei nostri campionati di campioni veri, come ad esempio è stato per Romelu Lukaku o Zlatan Ibrahimovic, ma non l'acquisto di giocatori all'estero a discapito dei nostri vivai. Io sarei stato favorevole nell'alzare il paletto di accesso a queste agevolazioni: di concerto con l'AIC e la politica, fu stabilito che valeva per i contratti da 1 milione a salire, avremmo a esempio potuto portarlo a 2.

Capiremo a breve le ripercussioni".