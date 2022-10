Il fatto che Zhang non voglia vendere, secondo Moratti, "sarebbe una buona cosa perché naturalmente ogni cambiamento è uno shock. La permanenza garantirebbe continuità". Si parla anche delle rivali in difficoltà, della Juve ("Fuori dalla Champions? Non me l'aspettavo") e di Mourinho ("Mi sembra stia andando abbastanza bene, su di lui ho sempre fiducia"), oltre che della lotta scudetto. "La vittoria a Firenze la ritengo un segno positivo per la vittoria finale: vincere a Firenze spesso porta bene... Speriamo la squadra possa arrivare in fondo, altrimenti vedo il Napoli che fa veramente paura e il Milan che ha continuità di risultati con una rosa veramente in forma".

Infine una battuta su Recoba: "Un artista", lo definisce Moratti.