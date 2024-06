'C'è solo un presidente', il libro di Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano, dedicato alla vita sportiva di Silvio Berlusconi alla guida del Milan, contiene anche una testimonianza di Massimo Moratti, l'altro mecenate milanese che da numero uno dell'Inter aveva una rivalità sana con il dirimpettaio del Diavolo: "Era portato a essere cortesissimo - la testimonianza di MM su Berlusconi letta da Pellegatti sulle frequenze di Radio Tv Serie A -. A parer mio non soffriva per le vittorie degli altri, mi sembra proprio che l'invidia non gli appartenesse. Ci legava un filo comune di comprensione perché avevamo un pensiero simile e un'attività simile. Ci capivamo, c'era antagonismo e rivalità, voglia di vincere tra campo e mercato, ma non ricordo scorrettezze, momenti o atteggiamenti antipatici e negativi nei miei confronti".