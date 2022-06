Mercato bollente quello dell'Inter, attenta e attiva su più fronti. Dagli acquisti a zero quali Onana e Mkhitaryan al sogno Romelu Lukaku. A parlarne è l'agente di mercato Vincenzo Morabito che a Calciomercato.it TV a proposito dell'addio dell'armeno alla Roma dice: "In Italia se i giocatori chiedono troppo, la porta è aperta alla fine del contratto. Veretout e Mkhitaryan hanno esagerato con le loro richieste e quindi arrivederci. Veretout tra l’altro ha cambiato anche agente, è uscito dal progetto Roma per questioni economiche".