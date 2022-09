Raffaele Palladino è stato presentato quest'oggi come nuovo allenatore del Monza in sostituzione di Giovanni Stroppa. Nel corso della conferenza stampa, il nuovo tecnico brianzolo ha risposto a una domanda su Alessio Cragno, portiere che aspetta ancora di debuttare coi biancorossi dove sin qui Stroppa ha confermato la sua fiducia a Michele Di Gregorio: "Sta bene, si sta allenando, sto valutando tutto. Ho voluto vedere tutti i ragazzi, siamo tanti, ora è il momento di fare, tutti devono mettersi a disposizione, come hanno già fatto".