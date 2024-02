L'ex centrocampista di Milan e Fiorentina Riccardo Montolivo, dagli studi di DAZN, ha espresso i suoi elogi per l'Inter dopo la vittoria sulla Roma: "La squadra di Simone Inzaghi è matura e consapevole. Non è più quella di due anni fa, che ha perso lo Scudetto contro al Milan malgrado i punti di vantaggio. Aveva una gara in meno, ha vinto la Supercoppa e al ritorno ha fatto bene contro la Juventus e la Roma. Da quando è arrivato Beppe Marotta ha rimesso ordine nei settori da fuoriclasse dei dirigenti, poi ci sono anche i meriti di allenatore e squadra.

A che punto è la barra dello Scudetto? Per me è carica al 99% dalla prima giornata".