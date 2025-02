In vista del prossimo Mondiale per Club, la formazione messicana del Rayados de Monterrey ha concluso un colpo di prestigio internazionale. Questa mattina, infatti, ha svolto le visite mediche presso la Clinica Olympia Quirón Salud di Madrid, per conto del club messicano prossimo avversario dell'Inter nella competizione, il terzino Sergio Ramos, fermo da circa sei mesi dopo la fine della sua esperienza con il Siviglia. Ramos ha firmato un principio di accordo coi messicani, il cui presidente José Antonio Noriega si recherà mercoledì prossimo per formalizzare l'ingaggio. Lo stesso allenatore Martin Demichelis annuncia già quella che sarà la possibile data di presentazione del nuovo arrivo: "Ci aspettiamo che Sergio Ramos sia a Monterrey per presentarlo il prossimo fine settimana", ha detto in conferenza stampa.

Nell'accordo firmato con il Monterrey, è prevista anche una clausola particolare che prevede che Ramos abbia diritto ad una sorta di royalty per tutte le maglie col suo nome che saranno vendute all'interno del negozio ufficiale del club, come riportato dal giornalista locale Willie Gonzalez. Tale accordo porterebbe l'andaluso a guadagnare almeno mezzo milione di dollari extra oltre all'ingaggio pattuito col Monterrey.