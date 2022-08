Quattro Paesi sudamericani hanno ufficializzato la loro candidatura per ospitare la Coppa del Mondo 2030, quella del centenario: si tratta di Argentina, Paraguay, Uruguay e Cile. Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol, ha lanciato il tutto nella cornice dello stadio Centenario di Montevideo, dove si giocò la prima finale dei Mondiali: "Siamo in questo luogo iconico dove è iniziata la storia. Questo non è il progetto di un governo, ma il sogno di un intero continente. Ci saranno altri Mondiali, ma i cento anni saranno celebrati solo una volta. Non possiamo fare però affidamento solo sul sentimento, dobbiamo fare la nostra parte ed essere in condizione per ospitare il Mondiale".