La FIFA sta valutando la possibilità di cambiare il formato della Coppa del Mondo 2026, che si svolgerà dal 25 maggio al 5 luglio 2026 tra Messico, Stati Uniti e Canada, il primo con 48 squadre partecipanti. Gli organizzatori temono che suddividere le 48 nazionali in 16 gironi da tre squadre possa portare ad accordi non ufficiali nell’ultima partita per garantire che entrambe le sfidanti proseguano il proprio cammino nella competizione. Secondo il tabloid The Sun, tra le possibili alternative per evitare combine vi è l’ipotesi di far battere i calci di rigore per un punto extra dopo le partite del girone pareggiate. Oppure offrire ai vincitori dei gironi l’allettamento del vantaggio in casa in modo che evitino di spostarsi tra le sedi è un’altra opzione.