Adesso è ufficiale: i Mondiali in Qatar non inizieranno il 21 novembre, ma il 20. Il comitato di presidenza della Fifa ha accettato la richiesta degli organizzatori di anticipare di un giorno l'inizio dei Mondiali in terra qatariota. Cambia anche la gara d'apertura che non sarà più tra Senegal e Olanda, come inizialmente previsto, ma Qatar-Ecuador. La decisione è stata avallata dall'ufficio di presidenza del Consiglio Fifa, composto dal presidente Gianni Infantino e dai vertici di ciascuna confederazione (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC E OFC).