Con la conferma della partecipazione dell’Inter Miami, 31 dei 32 club partecipanti alla FIFA Club World Cup 2025 sono stati definiti. L’ultimo posto sarà assegnato in base al risultato della finale della CONMEBOL Libertadores 2024, che si disputerà il 30 novembre 2024 a Buenos Aires, garantendo che l’elenco completo delle squadre sarà noto prima del sorteggio di dicembre 2024. Tre dei quattro club ancora in corsa per la conquista della Champions sudamericana hanno la possibilità di essere negli Stati Uniti il prossimo mese di giugno. Uno dei semifinalisti, il River Plate, può stare tranquillo: la sua partecipazione tra i migliori club del mondo negli Stati Uniti il prossimo anno è già garantita tramite il percorso dei ranking.

Ma se i Millonarios dovessero vincere il trofeo nella finale di Buenos Aires il 30 novembre, parteciperebbero in qualità di campione sudamericano. In questo caso, il posto di qualificazione attualmente riservato al River tramite il percorso del ranking verrebbe assegnato all’Olimpia Asuncion. Tuttavia, se il River non dovesse arrivare in finale, le speranze dell’Olimpia svaniranno già alla fine di ottobre. In quel caso, l’Atlético Mineiro affronterebbe in finale il vincitore tra Peñarol e Botafogo, che giocheranno l’andata della loro sfida in Brasile il 23 ottobre, con il ritorno una settimana dopo. Chiunque tra queste tre squadre vincerà il titolo si aggiudicherà anche l'ultimo visto per il torneo.