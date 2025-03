Il Leon ovviamente non ci sta. Dopo che la FIFA ha deciso di estromettere il club messicano dal prossimo Mondiale per Club a seguito del mancato rispetto delle norme relative alla multiproprietà, Los Esmeraldas hanno annunciato la loro intenzione di voler difendere il proprio diritto a partecipare alla competizione di giugno. "Ribadiamo il nostro fastidio e la nostra indignazione per questa decisione, che viola lo spirito di una competizione leale e colpisce molte persone: tifosi, staff, giocatori e allenatori", si legge nella nota.

I messicani proseguono: "Il Club León farà ricorso contro questa decisione in ogni modo possibile e farà tutto il possibile per difendere il nostro posto nella Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. Resteremo fermi, fiduciosi e uniti in questo processo".