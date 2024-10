Fernando Gago è il nuovo allenatore del Boca Juniors, una delle 32 squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club. "Cercherò di dare il massimo per formare una squadra che possa competere in tutte le competizioni in cui deve giocare - ha dichiarato l'ex centrocampista nella conferenza di presentazione alla stampa -. Voglio una squadra che sia protagonista, che sappia dove vuole giocare, con tanto peso offensivo. Ho parlato al gruppo, i colloqui individuali si svolgeranno giorno per giorno. A prescindere dal nome, giocherà chi si allenerà più forte e così costruiremo la squadra ogni settimana. Torno a casa , nel luogo dove sono cresciuto. Sono molto felice ed emozionato".