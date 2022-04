Ulteriori passi verso la consegna del torneo sono stati compiuti con la nomina di Amy Hopfinger e Dan Flynn a ruoli chiave di leadership all'interno della filiale locale FIFA negli Stati Uniti per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Hopfinger si unisce come Chief Strategy and Planning Officer dopo aver servito US Soccer in una varietà di ruoli importanti per 18 anni, più recentemente come Vice President of Events. Flynn, che ha recentemente concluso 19 anni di servizio presso US Soccer come Segretario Generale e CEO, si unisce come Senior Executive Advisor.

"Mentre ci avviciniamo alla selezione delle sedi per quello che sarà il più grande evento sportivo del mondo, è fantastico poter accogliere Amy e Dan nel team FIFA - ha affermato Colin Smith, Chief Tournaments & Events Officer della FIFA -. La loro vasta esperienza fornirà leadership e continuità per la realizzazione di un evento calcistico trasformativo: la Coppa del Mondo FIFA 2026".