Intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, il Direttore Tecnico del Venezia, Cristian Molinaro ha parlato anche di Matteo Darmian: "Con lui mi sento spesso, è un ragazzo di un’intelligenza calcistica (e non solo) estrema. Ha fatto un percorso straordinario, ha dimostrato come essere uomo ti porti a questo livello. Parlando di duttilità, lui è un giocatore che può giocare come terzino, quinto o braccetto in una difesa a tre. Ha un’intelligenza tattica e tecnica superiore alla media".

Su Buongiorno, giocatore entrato nelle orbite di mercato dell'Inter ha aggiunto:

"L'ho conosciuto da giovanissimo, con Giampaolo è stato inserito maggiormente nel ritiro della prima squadra. Ha dimostrato come aspettare e dare possibilità di crescita ti dia la consapevolezza di affrontare un campionato importante come la Serie A. Ha avuto anche una crescita fisica impressionante: era alto ma con Juric è cresciuto anche a livello muscolare, è un giocatore fisicamente forte e veloce”