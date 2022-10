Protagonista del format di Inter Media House 'Coffee with...' è Henrikh Mkhitaryan, che torna con Gaia Accoto a parlare del suo feeling particolare col cantante Albano Carrisi: "Sì, mi piace. Non solo lui, mi piacciono tanti cantanti italiani che in Armenia siamo abituati ad ascoltare. Vero anche che ha cantato al mio matrimonio, è stato un regalo dello zio di mia moglie. La cosa non era prevista, non sapevamo fosse venuto: lo hanno visto gli ospiti del matrimonio".