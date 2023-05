Si presenta anche in postazione DAZN Henrikh Mkhitaryan, ex della serata che però partirà dalla panchina, per la consueta presentazione del match contro la Roma dalla zona mista dello stadio Olimpico: "Ci aspettiamo una partita difficilissima. La Roma è molto forte anche nonostante gli assenti, sappiamo la loro forza. Ma siamo pronti a giocare e vincere. Il derby di Champions? Ora pensiamo a questa partita, poi penseremo al Milan. Dobbiamo essere concentrati al 100% e fare del nostro meglio oggi. Abbiamo un'idea di essere concentrati e lottare fino alla fine perché ogni partita è diversa quindi dobbiamo lottare per giocare al meglio".