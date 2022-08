Tra oggi e domani verrà deciso il futuro di Nikola Milenkovic, il difensore serbo che tanto piace a Inter e Juventus. Secondo il Corriere Fiorentino, l'agente del serbo, Fali Ramadani, è atteso in Italia nelle prossime 48 ore per discutere con il club viola del suo assistito. Commisso si aspetta offerte di almeno 15 milioni: in caso contrario, il difensore verrebbe messo fuori dal mercato e inizierebbero i tentativi per un nuovo rinnovo. L'obiettivo è la firma di Milenkovic per un triennal da 3 milioni a stagione.