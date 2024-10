A partire dalla giornata di oggi, 1° ottobre 2024, entreranno in vigore nuove norme per l’accesso in Area B e Area C, le due zone a traffico limitato di Milano . Per quanto riguarda Area C i divieti saranno relativi alle auto euro 3 a benzina e ad alcuni autobus del trasporto pubblico. Per Area B i divieti riguardano solo le categorie dei veicoli trasporto cose e gli autobus.

Le novità su Area B interesseranno anche i tifosi di Inter e Milan e quelli delle squadre ospiti che si dirigeranno con mezzi di trasporto propri a San Siro in occasione delle partite, essendo lo stadio all'interno del perimetro: in particolare, entrerà in vigore il divieto di ingresso e circolazione per i veicoli destinati al trasporto cose e autobus con le seguenti alimentazioni.

Autoveicoli per trasporto cose:

Benzina Euro 2

Diesel Euro 3-4 leggeri (N1) con FAP di serie e campo V.5 <= 0,0045 g/km

Diesel Euro III-IV pesanti (N2-N3) con FAP di serie e campo V.5 <= 0,01 g/kWh

Diesel Euro 0-1-2-3-4 leggeri (N1) e Euro 0-I-II-III-IV pesanti (N2-N3) con FAP after-market installato entro 30.04.2019 e classe massa particolato pari almeno a Euro 4-IV

Diesel Euro 5 leggeri (N1)

Diesel Euro V pesanti (N2-N3) senza FAP

Diesel Euro V pesanti (N2-N3) con FAP di serie e campo V.5 > 0,01 g/kWh o senza valore

Diesel Euro V pesanti (N2-N3) con FAP after-market e classe massa particolato < Euro VI

Autobus per trasporto persone:

Benzina Euro II – Diesel Euro III-IV con FAP di serie e campo V.5 <= 0,01 g/kWh

Diesel Euro 0-I-II-III-IV con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e classe massa particolato pari almeno a Euro IV

Diesel Euro V senza FAP3

Diesel Euro V con FAP di serie e campo V.5 > 0,01 g/kWh o senza valore

Diesel Euro V con FAP after-market e classe massa particolato < Euro VI