Intervistato da Radio CRC, l'ex difensore di Inter e Napoli Mauro Milanese parla della pesante sconfitta rimediata in amichevole dai partenopei contro il Lille: "È normale che i giocatori siano ancora sulle gambe, sono stati fatti richiami atletici durante la sosta. Alla ripresa magari neanche l’Inter sarà al meglio come condizione fisica, bisognerà riprendere il ritmo del campionato. Il Napoli è primo in classifica con un po’ di distacco dalla seconda, è chiaro che qualsiasi intoppo farebbe prendere un po’ di paura ai tifosi, ma la squadra ha dimostrato grande maturità fino ad ora. Tutte quelle in alto in classifica hanno il potenziale per insidiare il Napoli, ma c’è il Milan che avendo vinto l’ultimo scudetto potrebbe essere la più accreditata".