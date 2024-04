Domani sera, il Milan scenderà in campo all'Olimpico per tenere viva l'unica speranza di vincere un trofeo in questa stagione, provando a ribaltare il risultato maturato all'andata contro la Roma. Un crocevia per Stefano Pioli, che nel giro di cinque giorni, tra Europa League e derby, si gioca tanto del suo futuro sulla panchina rossonera. Una situazione che Daniele De Rossi ha inquadrato così in conferenza stampa: "Quando si parla di crocevia si parla della percezione rispetto a quello che si legge sui giornali - le parole del tecnico giallorosso -. Non commento, non per mancare di rispetto a chi scrive certe cose, ma perché a volte non sono cose vere. Il Milan è secondo e, a parte la partita con noi, le ha vinte tutte; la squadra gioca bene, da quel punto di vista non c’è problema. Si giocheranno un crocevia stagionale perché l’Europa League è un obiettivo credibile per una squadra costruita per essere protagonista in Champions. Sanno che devono vincere perché altrimenti andranno fuori, vivranno questa partita come un’ultima spiaggia, come ogni volta che giochi per ribaltare il risultato".