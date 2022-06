"La nostra Serie A è diventata un Serie B, se comparata con gli altri grandi campionati europei. Ci hanno superato tutti o quasi negli ultimi vent'anni. Il risultato è che il prodotto che offriamo è scarso, senza i Messi e i Mbappé, semplicemente perché non possiamo permetterceli. Se continuiamo così ci allontaneremo sempre più dall'eccellenza del calcio". Nell'intervista al Foglio Sportivo, Paolo Scaroni, presidente del Milan, non usa giri di parole per fotografare la crisi del nostro calcio, sempre più distante dall’eccellenza europea rappresentata ad esempio dalla Premier League. Una voragine che si è creato nel tempo, complice anche le scelte miopi della politica, come in materia di infrastrutture: "Farle in Italia è un problema drammatico - dice il numero uno del club rossonero -. Adesso avrà luogo la nuova consultazione popolare, un procedimento che richiederà un anno. Ci capiamo? Ci sono tutte le approvazioni, tutti sono d'accordo e bisogna fare anche la consultazione popolare. Il primo sito che ci dà il via libera noi lo prendiamo. Sono abbastanza ottimista per quanto riguarda la zona di San Siro. Certo, quando a novembre abbiamo deciso di abbassare i volumi per le attività non-stadio, l'ultima cosa che avrei immaginato è che ci sarebbe voluto un altro anno di attesa per la consultazione pubblica. Così diventa un percorso complicatissimo. Fare uno stadio in Italia è come fare un rigassificatore"