Coi suoi gol dal peso specifico elevatissimo, Sandro Tonali sta trascinando il Milan verso lo Scudetto. Ieri, nel giorno del suo compleanno, l'ex Brescia si è regalato addirittura una doppietta con la quale i rossoneri hanno ribaltato l'iniziale svantaggio in casa del Verona. Ma ai microfoni di Milan TV, Tonali redistribuisce il dono tra tutti i compagni: "È stata una bellissima serata per tutti noi e i milanisti. Siamo venuti qui per questo, siamo andati avanti anche dopo essere andati sotto. Quando ho segnato il gol del 2-1 ho sentito un po' l'essere milanista. Il regalo di compleanno me lo sono fatto io e me l'ha fatto anche il Milan perché è una serata che dobbiamo ricordarci, ma dobbiamo essere bravi anche a mettere subito un punto per ripartire forte con l'Atalanta".