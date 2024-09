Uno degli obiettivi del Milan per il futuro è la costruzione di un nuovo stadio che, almeno stando agli ultimi sviluppi, vedrebbe i rossoneri convivere con l'Inter. A ribadirlo è Gerry Cardinale durante il suo intervento a New York in occasione della 'Giornata dello Sport Italiano nel Mondo': "Quello che sto cercando di fare, e non sto ricevendo molto aiuto nell’ecosistema italiano, è una partnership tra tutti i partecipanti alla catena del valore: i tifosi, il governo locale, il governo nazionale, il capitale per costruire le nostre infrastrutture. Abbiamo gli Europei in arrivo nel 2032. Sto cercando di fare uno stadio a Milano", ricorda il numero uno del Diavolo.