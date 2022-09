Davide Calabria ha rilasciato un'intervista ai microfoni di MilanTV in vista dle match di stasera contro il Salisburgo. : "Dobbiamo essere bravi nella gestione. Giochi talmente tante partite che praticamente non ti alleni più - ha spiegato il terzino rossonero -. Siamo abituati, il calcio ormai è questo. Sarà importante recuperare sempre in fretta perché sarà una stagione complicata e difficile. Il derby? È stata una bella partita, abbiamo meritato di vincere. Siamo contenti, ma l'abbiamo già messa da parte. Quello che volevamo fare, cioè vincere, lo abbiamo fatto, ma ora siamo concentrati sulla gara contro il Salisburgo".