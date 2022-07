Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l'ex vicepresidente del Palermo Guglielmo Miccichè esprime la sua preferenza per il futuro di Paulo Dybala: "Per il Napoli sarebbe un colpo straordinario. Da quando ho saputo che avrebbe lasciato la Juventus, ribadivo che in azzurro sarebbe un colpo pazzesco. Temo purtroppo abbia già un accordo con l'Inter. Poter prendere uno come Dybala senza pagare il cartellino sarebbe un qualcosa di incredibile. Il Napoli ci provò seriamente già nel 2015 quando c'eravamo noi, ma il presidente Maurizio Zamparini aveva ottimi rapporti con Beppe Marotta e preferì darlo alla Juventus. Adesso, però, faccio il tifo per il Napoli: spero davvero che uno come Paulo possa approdare lì e ripartire dal Maradona. Quella azzurra sarebbe la piazza ideale per lui, simile a quella argentina".