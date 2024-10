Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss della lotta Scudetto. Che cosa è cambiato in chiave partenopea quest'anno? "Sono cambiate tante cose, vanno fatti i complimenti e la società per aver investito cosi. Oggi il Napoli è la principale candidata allo scudetto con l’Inter. Questa è una squadra fatta di grandi uomini, l’anno scorso hanno pagato tante situazioni", ha concluso.