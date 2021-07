MD – Lautaro, l’Atletico Madrid pronto all’assalto per il 2022

I Colchoneros sarebbero pronti all'assalto per la prossima estate se il Toro non rinnovasse con l'Inter

Se l'Inter non riuscirà a trovare l'accordo per il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez, in scadenza nel 2023, allora il club nerazzurro pondererà inevitabilmente l'idea di cederlo la prossima estate. E secondo il Mundo Deportivo, l'Atletico Madrid punta su questa carta per portare il Toro nella capitale spagnola: tentare l'assalto all'argentino in questa stagione sarebbe molto complicato vista la presenza di Luis Suarez e il possibile ritorno di Antoine Griezmann. Ma nel 2022, se Lautaro continuasse questa stagione a Milano, sarebbe un'altra storia, e l'Atlético farebbe di tutto per l'attaccante argentino.