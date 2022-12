La leggenda dell'Inter, Sandro Mazzola, in trepidazione per il ritorno in Serie A, è stato raggiunto dai colleghi del quotidiano Il Mattino ricordando un vecchio scontro calcistico che vedeva contrapporsi non a caso Inter e Napoli , sfidanti per la conquista dello scudetto: "Sì, stiamo parlando dimezzo secolo fa, fine anni sessanta e inizio settanta. Milano era la capitale del calcio e il Napoli aveva uno squadrone, finiva secondo o terzo".

Poteva farcela nel ‘71: ricorda l’episodio con Gonella?

"Certo, Totonno me l’ha rinfacciato molte volte. San Siro, fine primo tempo: il Napoli è avanti uno a zero con merito ma alcune decisioni arbitrali non ci convinsero. Non potevo entrare nello spogliatoio dell’arbitro ma lo feci, nella ripresa l’Inter capovolse il risultato con doppietta di Boninsegna e un rigore un po’ generoso".

Una sorta di condizionamento?

"Conoscevo Gonella, giocavamo in casa e mi sentii quasi autorizzato ad entrare nel suo stanzino. Mi lamentai semplicemente ma forse potevo risparmiarmi quel gesto. Non so fino a che punto quella sconfitta costò lo scudetto al Napoli, mancavano ancora sette giornate alla fine e se ricordo bene gli azzurri terminarono il campionato sei o sette punti dietro di noi".